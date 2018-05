Dítě má s Američankou, zamiloval se ale do Češky. Jak a kde hodlá Jakub Voráček vychovávat syna?

Jakub Voráček promluvil o synovi. Super.cz

Úspěšný hokejista má slibně rozjetou kariéru v Americe, zároveň je ale silně zakořeněný v Česku, kam se s největší pravděpodobností bude chtít jednou vrátit. Jak to tedy vyřeší s výchovou syna Kubíka (18 měsíců)? „Ještě mám šest let smlouvu ve Philadelphia Flyers. Minimálně do té doby tam budu hrát. Ještě jsem nepřemýšlel nad tím, co bude, až skončím s kariérou. Budu chtít hrát tak dlouho, jak to jen půjde, a pak se uvidí, co bude dál,” svěřil se nám během našeho posledního setkání Jakub, který se snaží trávit co nejvíce času se svým dítětem. „Moje bývalá partnerka zůstala v domě za městem, já jsem se s Markét přestěhoval do bytu.”

Jakub Voráček junior přicestoval do tatínkovy rodné země zatím jen minulý rok. „Byl tady loni předtím, než jsme se s Nicole rozešli. Předpokládám, že ho budu moct přivézt na začátku července, aby viděl Česko a zbytek rodiny,” říká Jakub.

Je pro Jakuba důležité, aby jeho syn mluvil česky? „Snažíme se na něj s přítelkyní mluvit česky. Čím bude starší, tím pro něj bude čeština složitější. Já osobně jsem nemluvil do svých čtyř let, jen jsem koktal, tak doufám, že na tom bude líp,” směje se Jakub. ■