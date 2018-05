Maminka Meghan už vyrazila do Británie! Povede dceru k oltáři místo nemocného otce?

S královskou rodinou se potká poprvé. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zatímco ve Windsoru jsou přípravy v plném proudu, Meghan je smutná z kolapsu svého otce. Ten údajně dostal infarkt a čeká ho operace srdce, takže se svatby nemůže účastnit. Spekuluje se, že nevěstu povede k oltáři právě její maminka. Sám Thomas Markle (73) údajně řekl portálu TMZ, že se Doria k tomuto úkolu hodí víc.

Doria, která se živila jako sociální pracovnice, by se nyní ráda zaměřila na vlastní podnikání. V práci dala údajně výpověď jen týden poté, co strávila šest hodin u Oprah Winfrey, která ji pozvala na rozhovor. Obě si prý velmi dobře rozuměly. Vypadá to, že Doria teď bude mít úplně jiné starosti než práci. ■