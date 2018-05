Těžká krize Richarda Genzera po šesti letech s novou partnerkou: Definitivní rozchod?

Markéta Jiránková a Richard Genzer v iidylické chvíli Michaela Feuereislová

V pronajatém domě, který s nimi jeden čas vedle Markétiných dcer sdílela i Richardova dcera Viktorie, to ani nemohlo být jednoduché. Mezi rozevlátým umělcem a esotericky zaujatou psycholožkou to snad ani nešlo. Ale ani jeden z nich si to nechtěl připouštět. Chemie, emoce a láska byly na prvním místě.

A možná právě to, že si nedokázali říct všechno, co cítí, vedlo k tomu, že měl jeden z nich tendenci místo mluvení radši utéct. A ten druhý ho v tom jen podpořil, a možná ho i vyhnal. Možná z přehnané hrdosti. Nikdo neví.

Nikdo z páru v tuto chvíli netuší, zda je rozchod defitinivní. O to méně to můžeme předvídat my. "Všechno ještě ukáže čas, nemám důvod to víc komentovat," řekla Super.cz Markéta. A my věříme, že se tihle dva ježci dokáží zase jednou sejít tak, aby se bodlinami nepopíchali. Bříška přece mají oba měkká. ■