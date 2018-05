V mládí je největším půvabem přirozenost: Iveta Vítová brojí proti plastikám u osmnáctek

Iveta Vítová vybírala krásky na Miss Super.cz

"Tady už jako porotci nekoukáme, jak je ta holčina roztomilá, co umí a v čem vyniká. Důležité je, aby na nás dobře působila, byla krásná, hezky se na ni koukalo, něco z ní vyzařovalo a vypadala samozřejmě dobře i v plavkách. K modelingu patří i to, že by měla být holka vysoká. Neříkám, že musí mít 183 centimetrů jako já, která už spíš vyčuhuju, ale když má 160 centimetrů, šanci nemá," krčila rameny.

Co ovšem nemusí, je zdokonalování prostřednictvím plastické chirurgie. "Myslím si, že v osmnácti to v pohodě není. Když má holka malá prsa, tak ať je má. Nikde není dané, že modelky musejí mít podprsenku velikosti C. Něco jiného je to u žen po dětech, ve věku, kdy už zafunguje gravitace. Ale v osmnácti k tomu opravdu není důvod," uzavřela. ■