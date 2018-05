Filmový Viki Cabadaj podstoupil operaci: Podívejte se na foto herce z nemocničního lůžka

Jan Antonín Duchoslav je po operaci. Foto: facebook J. A. Duchoslava

Tam herce převezli z vojenské nemocnice v pražských Střešovicích, kde byl nejprve léčen s údajným zápalem plic. „Tak mne sice vezli na plicní, ale pak si to nějak rozmysleli a foukli mne rovnou na JIP,“ napsal nedávno na sociální síti Duchoslav, jehož následně převezli k operaci do zmíněného IKEMu.

„Už vím, proč to nejelo. Bylo to rozbitý. Teď je to opravený a jen je potřeba to opatrně zajezdit. Díky celému týmu pana docenta. Jméno neuvádím schválně, abyste ho neukamenovali! A ani se nezmiňuji pro jistotu o všech těch v řadě před ním,“ vtipkoval nad snímkem z nemocnice Duchoslav.

O jaký konkrétní zákrok se jednalo, herec neprozradil, ale soudě podle toho, jak byl po operaci v dobré náladě, dopadlo všechno dobře. ■