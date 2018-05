Karel Gott je opět ve formě: Takhle mu to seklo na natáčení nového klipu

Karel Gott v novém videoklipu k písni... Foto: Martin Kubica/ Supraphon

Jedním z míst, kde videoklip vzniká, je i legendární prostor pražské Lucerny, místo neodmyslitelně spjaté s historií domácí populární hudby. K tomu Karel Gott poznamenal:

„Lucerna má zvláštní, neopakovatelnou atmosféru a je určitě jedním z koncertních sálů, kde jsem stál na pódiu při svých vystoupeních nejčastěji. Je zde mimořádné sepětí s publikem, a proto hrát před vyprodanou Lucernou je stále velkou touhou mnoha muzikantů.“

Autor písně Marek Ztracený řekl k novému počinu Karla Gotta následující. „ Na Karlu Gottovi obdivuji jeho stoprocentní profesionalitu a snahu nikdy nezklamat své fanoušky. Myslím si, že jeho optimistický přístup k životu i k práci by zahanbil lecjakého teenagera. Snažil jsem se do něj vžít, abych mohl složit písničku vysloveně pro něj a o něm! Obavu, zda se mi to povedlo, nakonec rozptýlil svým telefonátem, kdy mi zavolal a pozval mě k sobě. Potěšilo mne, že i když je písnička náročná, nepřál si na ní nic měnit. ■