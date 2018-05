Trénovali na vlastní svatbu? Michal Kavalčík se se svou těhotnou partnerkou Zuzanou pochlubil svatební fotografií

Michal Kavalčík s přítelkyní Zuzanou Foto: archiv M. Kavalčíka

Michal Kavalčík (42), který se svou přítelkyní, manažerkou Zuzanou, čeká v červenci prvního společného potomka, se na sociální síti pochlubil svatební fotografií. V minulém týdnu proběhly zásnuby, kdy Michal Zuzku požádal o ruku - že by vše mělo až tak rychlý spád?

Samozřejmě nás zajímalo, zdali do toho Michal se Zuzkou opravdu praštili. „Včera jsem oddal mého kámoše Martina a Nikolku. Nádherná svatba a díky za pozvání, chlape,“ sdělil naším prostřednictvím Michal a upřesnil tak, že zatím jeho vlastní veselka neproběhla.

Svatební zvony prý zazní u Kavalčíkových podle pověry do roka a do dne za účasti všech čtyř potomků. „Byla to taková zkouška na naši svatbu,“ dodal závěrem oblíbený herec a moderátor, který ani pracovně nezahálí a intenzivně se připravuje nejen na roli v muzikálu Trhák v Divadle Broadway, ale také na moderaci běžecké akce Prima Run v pražské Stromovce, která proběhne již tuto sobotu. ■