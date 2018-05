Po Praze můžete seriálového herce vídat při řízení taxíku. Nevyšel snad s příjmem?

Lukáš přiznal, že povolání taxikáře je náročné. Foto: Stream.cz

Nejdříve umělec nabral svého kamaráda Patrika Děrgela, na kterém si své taxikářské umění vyzkoušel, pak do toho šel naostro. Za jedno odpoledne se mu v autě vystřídalo hned několik zákazníků. Velké rito z toho ale vzhledem k nekonečným kolonám v centru metropole asi neměl.

„Popravdě řečeno, byla to těžká dřina. Dělal jsem jen čtyři hodiny, ale když jsem končil svou krátkou směnu, měl jsem fakt dost. Déšť, dopravní špička, stres z absolutně neprůjezdné Prahy z toho udělaly zážitek, který si už zopakovat nepotřebuju. Nutno dodat, že se ale o něco zvýšil můj obdiv ke všem řidičům, kteří tuhle profesi vydrží dělat,“ popisuje svůj zážitek Lukáš Příkazký.

Herec, který si na vlastní kůži chtěl vyzkoušet povolání, jenž v seriálu Štafl zastává, byl po šichtě pěkně unavený. „Za ty čtyři hodiny jsem zvládl odvézt z bodu A do bodu B jenom tři lidi. Vozil jsem je sice zadarmo, ale když jsem si tak cvičně počítal podle aplikace, za kolik jsem kam koho vezl, vydělal bych asi tak 360 korun. A to mi přišlo vzhledem k tomu stresu jako poměrně malá částka. Na druhou stranu, zákazník by se mnou mohl být spokojený. Ne jako ve Štaflu, který běží na Stream.cz. Tam by to levně zákazníci neměli,“ dodává se smíchem sympatický herec. ■