Sexy moderátorka SuperStar Jasmina Alagič: Promluvila o svých plastikách

„Hlavně u vás se špekuluje o tom, že jsem celá vyumělkovaná. Nemám nic udělané,“ svěřila balkánská kráska s tím, že přeci jenom něco vyzkoušela. „Před dvěma lety jsem si nechala napustit kyselinu do vrchního rtu a každý, kdo se o to zajímá ví, že do půl roku to zmizne, takže nemám udělané nic a zatím o tom neuvažuji,“ prozradila Jasmina, která před kamerami oslňuje nejen svou krásnou tváří, ale i štíhlou figurou.

„Snažím se cvičit. Tím, že miluji jídlo, to musím nějak kompenzovat cvičením. Ne vždy mi to úplně vyjde a věřte mi, že to takto v šatech vypadá lépe, než když se vysvléknu, ale pracuji na tom, aby to bylo podobný, když půjdu do plavek,“ prozradila se smíchem Alagič na party finalistů letošního ročníku SuperStar. ■