Takhle se katoličky neoblékají! Hříšná ňadra Nicki Minaj vévodila večírku

Hříšná róba Nicki opravdu slušela. Profimedia.cz

Raperka Nicki Minaj vypadala na Met Gala spíš jako ďáblice než jako andílek. V rudé róbě od Oscara de la Renty, ve které se pyšně dmulo její bujné poprsí, vypadala sice opravdu skvostně, ale na to, že měla jít za katoličku, se odvázala trochu moc.

Nicki, jejíž dva singly Chun-Li a Barbie Thingz momentálně boří světové hitparády, také avizovala nové album Queen, které by mělo vyjít v červnu. Je to čtyři roky od jejího posledního alba Pinkprint, a tak se fanoušci už opravdu nemohou dočkat.

Nicki za poslední půlrok nebylo příliš vidět. Odmlčela se dokonce i ze sociálních sítí, protože se údajně chtěla plně soustředit na natáčení alba. To by mělo být opravdovou peckou. Jestli album bude stejná pecka jako Nickiina róba na Met Gala, máme se rozhodně na co těšit. ■