Kašáková není jediná: V letošním finále České Miss je tahle kráska z dětského domova. Její matka milovala víc alkohol než ji!

Lucie Korubová Super.cz

Krásku z dětského domova Veroniku Kašákovou už všichni znáte. V roce 2014 se probojovala do finálové desítky České Miss. V letošním ročníku je opět kráska, která musí bojovat se svým osudem a vyrůstá v dětském domově.

Čtyřiadvacetiletá Lucie Korubová žije v dětském domově i se svojí sestrou. Její maminka je odložila kvůli své závislosti na alkoholu. "Milovala více alkohol než nás, tak bohužel to takhle dopadlo," řekla Super.cz Lucie Korubová, finalistka České Miss 2018.

Lucie je 172 centimetrů vysoká a pyšní se mírami 84 - 63 - 83. Je nejen krásná, ale také chytrá. Studuje vysokou školu, ráda by byla učitelkou v mateřské škole. "Čeká mě zkouškové období, jsem v prváku na navazujícím studiu vychovatelství. Jsem ráda, že mě ve studiu dětský domov podporuje. Jsem hrdá, pyšná na to, co pro mě dětský domov dělá a kam mě posouvá. Jak se říká všechno zlé je pro něco dobré. Jsem ráda, že tam bydlím," usmívá se.

Ráda by se v budoucnu věnovala také modelingu. "Určitě. Kdybych měla šanci a umístila se, tak bych se ráda věnovala modelingu, když to nevyjde, ráda bych se věnovala svému bakalářskému oboru, což je učitelství pro mateřské školy," uzavřela. ■