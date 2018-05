Tenhle sympaťák dostal i Ilonu Csákovou: Na vystoupení největší bubenické kapely v Česku si ale radši vezměte špunty do uší

Tokhi Super.cz

"Projekt Groove Army funguje asi pět let. Ale teď jsme dostali pocit, že bychom měli hrát i na pódiích, že by to neměla být jen bubenická show, kdy jsme hráli na různých openinzích, na průvodech nebo sportovních utkáních. Ale nebyla to kapela, asi byste to nechtěli poslouchat hodinu v kuse," vysvětlil Tokhi.

Vystoupení je ovšem určené spíše pod širé nebe, na letní festivaly a podobně. Když svoji show bubeníci předvedli v menším klubu, tak pro jistotu návštěvníkům křtu rozdali špunty do uší. "Tenhle bordel se považuje za muziku, když je to na odpovídajícím prostoru," smál se Tokhi, s jehož bubenickou skvadrou prý budou časem vystupovat i známí zpěváci. ■