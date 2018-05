Výročí svatby slavila v luxusu na zámku jako pro princeznu: Andrea Verešová se ale ukázala i v negližé

Andrea Verešová slavila výročí svatby na zámku ve Francii Super.cz

"Je to krásné, je to romantické a hrozně mi to připomíná naši svatbu. Měli jsme ji v Mariánských Lázních na zámku Kynžvart a pak v krásném hotelu, který byl skoro jako zámek. Je to hrozně hezké připomenutí. Takové symbolické, a jsou to hrozně vzácné chvíle, kdy můžeme být s manželem i sami," svěřila nám modelka

"Skoro pořád někde cestujeme s dětmi. Když můžu, beru je s sebou, ale tentokrát by se to ani nehodilo, jelikož se jednalo o oslavu šampaňského, festival vína, kde se hodně pije, degustuje. To by se nedalo skloubit s tím, že by kolem běhaly děti a měla bych se o ně starat. Jsem ráda, že to takhle perfektně vyšlo. Jsou to jen čtyři dny, ale krásné a intenzivní," mínila Andrea.

Ta si vedle pracovního programu, kdy jako ambasadorka doprovázela Petra Pečeného a Tomáše Doležala na akcích, našla i čas, který trávila pouze s manželem. Dokonce je ani nepřešla chuť na šampaňské, i když ho celý den museli popíjet. "Sice jsem říkala, že už šampaňské nechci ani vidět, ale když nám ho na hotelu, v těch krásných zahradách, zase nabízeli, protože jsme v oblasti Champagne, rádi jsme si speciální růžové šampaňské zase dali. Nemohli jsme odolat, a večer s ním zase krásně zakončili," uzavřela Andrea. ■