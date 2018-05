Bývalý spolužák Lenny pracuje s těmi nejlepšími. O tomto zpěvákovi ještě uslyšíme

Český zpěvák se touží prosadit ve světě. Foto: archiv Karelll

Mladý a talentovaný, to je zpěvák Karelll, který se díky náhodě dostal až do Ameriky. Od mládí píše hudbu a texty, zpívat začal, protože nebyl nikdo po ruce. Pak demo odeslal do Anglie a zítra míří jako první Čech na světový festival Musexpo.

I když od malička miloval hudbu a vyrostl na ní, nikdy si nemyslel, že se stane písničkářem. „Nevím, jestli se dalo mluvit o písničkách, ale začínal jsem zkoušet psát, když mi bylo dvanáct let. Pak nebyl nikdo, kdo by ty mé písničky zazpíval, takže jsem si je začal nahrávat ve zkušebně sám,“ přiznal mladík, kterého zavály kroky do Londýna, kde začal chodit na BIMM Institute. „Je to stejná škola, kam chodila třeba i Lenny. Já jsem chodil o ročník níž a studoval jako ona songwriting, což je skládání.”

Škola mu dala všechno, co potřeboval, a bere to i jako jednu velkou životní zkušenost. „Všechen svůj volný čas jsem věnoval muzice. A to pro mě znamenalo dost velký posun vpřed,“ uvedl Karelll. Po návratu do Čech měl jasnou představu. Zkusit štěstí ve světě. „Oslovil jsem proto jednoho ze svých oblíbených učitelů z Londýna, jestli by neměl zájem o spolupráci. Souhlasil a do pár týdnů přijel za mnou do Čech. O tom, že něco připravujeme, se dozvěděl producent Andrew Murray, který spolu s Petem Kirtleym do týdne přiletěl a začali jsme společně pracovat na mém prvním EP,“ popsal setkání se světově uznávanými producenty. Ti spolupracují s velkou plejádou slavných jmen, jako je zpěvačka Adele, Sarah McKenzie, zpěvák Van Morrison, kapela The Corrs, Sugababes, Boyzone, DJ Armin van Buuren či DJ Tiësto.

Oba producenti však hledají i nové talenty. Jejich tříměsíční spolupráce mladému zpěvákovi, který si říká Karelll, přinesla ovoce a dostal od producentů jedinečnou příležitost. „Andrew i Pete mají jako součást plánu na start kariéry účast na festivalu v Los Angeles, který se jmenuje Musexpo. Tam bude celkem dvacet účastníků a já budu mezi nima. Už to je pro mě velká pocta, že jsem se dostal na festival,“ spokojeně řekl Karelll, který se tak stal nejen jedním z dvaceti vyvolených na světě, ale jede tam i jako první Čech v historii.

„Budu tam čtrnáct dní. Strašně se těším, nikdy bych si nedokázal představit, že se mi všechno splní na základě náhody. Věřím, že pokud si člověk něco vysní, měl by si za tím jít. Dnešní doba dává mnoho příležitostí a my je musíme uchopit,“ s nadšením dodává Karelll, který ani v Čechách nezahálel: „Píši muziku i texty mnoha českým umělcům. V posledním roce najdete něco i na Sebastianově albu.” ■