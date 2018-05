Nejbolestivější operace brazilského Kena: Facelift ve třiceti letech a odstranění žeber, svěřil v rozhovoru

Rodrigo Alves v rozhovoru pro Super.cz Super.cz

Někdo umí zpívat, někdo zase malovat, jiný má herecké nadání. To Rodrigo Alves postavil svou kariéru na svých zákrocích z plastické chirurgie. A že jich bylo! Od sedmnácti do svých čtyřiatřiceti let absolvoval přes šedesát zkrášlujících chirurgických zákroků a víc jak sto méně invazivních procedur.

„Vůbec poprvé jsem podstoupil zákrok, který se nazývá gynekomastie, jedná se o operaci zvětšené prsní žlázy. Tím jsem tedy prošel v sedmnácti a v osmnácti jsem se přestěhoval do Anglie, kde jsem podstoupil první operaci nosu, se kterou jsem ale nebyl příliš spokojený, tak jsem se vrátil zpět do Brazílie, kde mi ho dělali znovu. Pak jsem měl liposukci a pak to všechno začalo,” říká Rodrigo, kterému přezdívají živý Ken. On se prý ale cítí jako jiná postavička. „Snažím se zastavit proces stárnutí. Lidí o mně říkají, že vypadám jako živý panáček Ken, ale spíš bych řekl, že se podobám postavě Petra Pana, který nestárne,” říká.

Kvůli svému koníčku Alves v životě vytrpěl opravdu hodně bolesti. Jedním z nejbolestivějších zákroků byl facelift. Riskantní zákrok, který podstupují většinou jednou tak staří lidé, mu provedli v Rumunsku. „Můj obličej vypadal děsivě. Můžete se podívat na internet, jak to bylo hrozné. Měl jsem velkou hlavu a vůbec jsem neviděl. To bylo velmi strašidelné. Stále mám jizvy. Přijel jsem na kliniku proto, aby mi je odstranili. Jizvy mám naprosto všude,” říká Rodrigo a dodává: „A moje poslední operace v lednu, kdy mi odstraňovali čtyři žebra, byla také velmi bolestivá.”

Tohoto výstředního narcise jsme zpovídali těsně před zákrokem na klinice na pražském Chodově. Zde absolvoval mezoterapii, kdy mu vyhladili obličej vitamínovým koktejlem, provedli mu babybotox k docílení užšího obličeje a nechal si aplikovat vstřebatelné nitě. „Nyní je mým cílem vypadat mladší,” zopakoval Rodrigo Alves. ■