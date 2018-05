Léto je za rohem a celebrity už odhazují plavky! Těchto 5 dam se rádo opaluje nahoře bez

Léto ještě nezačalo a celebrity už zahazují vršky od plavek. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Plavková sezóna téměř ještě nezačala a celebrity už se nám vysvlékají hlava nehlava. Nebo spíš prso neprso? A u některých to bohužel není žádná výhra.

Začneme pěkně zostra, na bývalé hvězdě reality show Danielle Westbrook se nepovedené plastiky hodně podepsaly. Nejen, že v obličeji vypadá trochu jako kačer Donald, ale ani nesouměrné poprsí oku příliš nelahodí.

Oproti tomu bývalá Spice Girl, Mel B má na svůj věk opravdu slušnou výbavu, kterou neváhala vystavit v oblíbeném kalifornském letovisku Hot Springs Dessert.

Úplně jiná kategorie je také krásná modelka Rosie Huntington-Whiteley (31), na jejímž poprsí se mateřství snad vůbec nepodepsalo. Není divu, že si takovou krásku nabalil sám herec Jason Statham.

Ani bývalá hvězda amerického Big Brothera Jemma Lucy se opravdu nebojí jít s kůží na trh. Na pláži na Kypru vystavila na odiv nejen svá pestrá tetování, ale také bujné poprsí. Snad z toho žádný Kypřan neonemocněl.

Doutzen Kroes má sice vybavení v pořádku, ale chtělo by to návod k použití. Naštěstí jí však asi došlo, že by svým přednostem měla dopřát trochu slunce, a tak jim na brazilské pláži konečně dopřála svobodu. ■