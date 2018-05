Adam Mišík promluvil o tolik propíraných přírodních vnadách své krásné přítelkyně Diany! Takového partnera by chtěla každá

Adam Mišík Super.cz

Co na to říká jeho partnerka Diana, když se kolem něj točí tolik krásných dívek? "Patří to k mé práci, ona je taky modelka a motá se kolem ní spousta sympatických mladých mužů. Je to vyrovnaný, jsme s tím smíření. V každém vztahu je korigovaná žárlivost v pořádku, ale nic zásadního," řekl Super.cz. Sama Diana nikdy neuvažovala, že by zabojovala o titul Česká Miss. "Nedělá jí dobře být ve stresu, v centru dění, co se týče médií," vysvětluje.

To ovšem byla po udílení cen Český lev, kam vyrazila ve velmi odvážných šatech. "Doma jsme se to snažili neřešit. Vždycky takové věci proběhnou a za týden, za dva si na to nikdo nevzpomene. Nechtěli jsme na sebe upoutat pozornost, ale někdy se to přihodí," říká Adam s tím, že jeho přítelkyně to nenesla lehce.

"Každý soudný člověk cítí, že některé ty věci (komentáře) byly odporné. Dotklo se jí to, podporoval jsem ji. Hlavně jsem říkal, že v době, kdy si každá holka k osmnáctinám přeje umělý prsa, tak když je někdo přirozeně krásný, tak by se to mělo vyzdvihnout," vysvětluje.

"Tenhle body shaming, který ze strany spousty novinářů nastal, mi přijde odporný. Zvlášť kvůli holkám, které za sebou třeba mají nějaké problémy. Když něco takového vyjde u tak krásný holky, jako je Diana, to mi normální nepřijde," dodal. ■