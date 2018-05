Připraví Mikolase o postup do finále Eurovize tato pořádně obdařená boubelka z Izraele?

Izrael reprezentuje plnoštíhlá Netta. Profimedia.cz

Zástupce české hudební scény o sobě dal v Portugalsku zatím vědět spíše zdravotními komplikacemi, kvůli nimž byla jeho účast ohrožena. Teď už to naštěstí vypadá, že Mikolas bude v úterý ve formě a udělá vše pro to, aby Česko opět bylo ve finále Eurovize. Zatím se to podařilo jen jedenkrát, a to před dvěma lety Gabriele Gunčíkové.

Mikolas Josef vystoupí v prvním semifinále společně se zástupci dalších 18 zemí. Místo ve finále je ale jen pro deset z nich. Úterní show odstartuje zpěvačka Aisel z Ázerbájdžánu, český zpěvák přijde s písní Lie To Me na řadu jako pátý.

Na první pohled ze semifinalistů zaujme plnoštíhlá Netta reprezentující Izrael. Pětadvacetiletá boubelka je v mezinárodní konkurenci nepřehlédnutelná. V Izraeli už ví, že kypré křivky nejsou ve světě hudby překážkou. Netta se předvede s písní Toy. Jisté je to, že divákům díky své vizáži utkví v paměti. A to je v Eurovizi velká výhoda. ■