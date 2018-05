Diskutovanou smrtelnou nehodu v Ulici nenatočili. Pokus o sebevraždu naopak detailně

Šárka Vaculíková se jako Adriana v Ulici pokusí o sebevraždu. Video: TV Nova

Dějová linka je taková, že Adriana nemůže snést zklamání, které jí manžel (Robert) přichystal - podváděl ji, rodinu připravil o peníze, nasekal dluhy a pak tragicky zemřel -, a rozhodne se sáhnout si na život. Jako prostředek zvolí koktejl z prášků na spaní a alkoholu.

„Byly to těžké okamžiky. Opravdu jsem se snažila to tak prožít, až si ze mě kolegové začali dělat vyloženě srandu. Chodila jsem zachmuřeně po ateliéru a děsně se do toho vžívala. Martin Finger, který mi hraje tátu, chodil po place a šibalsky se na mě usmíval. Tak jsem pak povolila napětí,“ uvedla Vaculíková.

„Pro mě jako pro herečku na tom byla nosná ta hrůza toho, že se člověk nemůže spolehnout sám na sebe. Šla jsem po tomhle pocitu, po tom vlastním selhání. Adriana bojuje sama se sebou, protože nechápe, jak mohla být tak hloupá a nevidět, jak ji Robert, kterého si vzala, soustavně podváděl a okrádal. Nedokáže si odpustit, že vlastně selhala sama, proto se rozhodne se zabít,“ směruje diváky k pochopení své postavy.

„My herci máme tyhle scény rádi, protože si můžeme sáhnout někam, kam si normálně nesáhneme. Je to o fantazii, to nás na tom baví. Čím víc je to pro nás neuchopitelné v normálním životě, tím zajímavější to je herecky,“ dodala Vaculíková, jež bude v seriálu pokračovat dál, její pokus o sebevraždu bude neúspěšný. ■