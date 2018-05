Rocker Pepa Vojtek má jasno: Dětem v kariéře klidně pomůže

Vojtek se rozmluvil o svých dětech. Super.cz

Jeho dcera Valentýna (15), kterou má s herečkou Sabinou Laurinovou, je ale nadějnou baletkou. Studuje na konzervatoři, a když má rocker chvilku, rád se jde na její vystoupení podívat. „Je to na ní, jestli bude tancovat dál, školy chrlí absolventů mraky a těch divadel je určitá kapacita. Držím pěsti těm mladým, aby mohli dělat jako my to, co je baví,“ svěřil muzikant na tiskovce muzikálu Doktor OX.

Pokud by se některý z jeho potomků rozhodl v budoucnu jít v jeho šlépějích, rozhodně by neměl problém jim s kariérou vypomoct. „Samozřejmě svým dětem pomůžu vždycky, to je bez debat,“ dodal Pepa, který má z prvního manželství syna Josefa (30), s Laurinovou již zmíněnou Valentýnu, s druhou manželkou Libuškou syna Matyáše (9) a se současnou ženou Jovankou Adama (6) a Alberta (1,5). ■