Dvojnásobná máma Agáta Prachařová: Prozradila, za co nejvíc utrácí pro dceru Miu

Žádné kupy oblečení, modelka Agáta Prachařová (33) kupodivu pro svou dceru Miu, kterou přivedla na svět loni v září, nepořizuje zbytečné hadříky. „Za oblečení pro malou moc neutrácím. Chodí hodně v modrým, co mám po Kryšpínovi, protože to oblečení se nedá tak rychle zničit,“ svěřila Agáta, která má Miu s hercem Jakubem Prachařem (34), syna Kryšpína (6) si pořídila s hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou.

„Ale teď utrácím za nábytek, protože jí dělám nový pokojíček, rozdělila jsem Kryšpínovi jeho velký pokojíček a bude mít takový růžový, hodně Barbie pokoj. Manžel mi řekl, že to je jediná místnost, kterou si můžu udělat podle sebe, takže to tam bude celé růžové,“ prozradila Super.cz se smíchem modelka s tím, že má Kryšpín malou sestřičku velmi rád.

Nad dalším členem domácnosti ale zatím neuvažuje. „Je to o dost náročnější mít dvě děti, jestli přežiju to, že Mie bude třeba šest, tak si dovedu představit ještě jedno dítě, ale dřív ne, je to hodně fyzicky a psychicky náročné,“ dodala Agáta. ■