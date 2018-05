Vrátila se ke krátkému sestřihu a udělala dobře: Bára Kodetová vypadá v účesu na kluka jako femme fatale

Barbora Kodetová se vrátila ke krátkému sestřihu. Super.cz

"Mám to takhle ráda. Cítím se svobodně, volně a sebevědoměji," má zajímavou teorii, že v chlapeckém účesu jí roste sebevědomí. "Nevím, prostě se takhle cítím lépe," krčila rameny. Její muž to ovšem s nadšením nepřijal. Ale už se s účesem své ženy smířil.

"Ze začátku nebyl úplně rád, když jsem to udělala před pár lety. Ale teď už si na to zvyknul, a hlavně ví, že se tak cítím líp, a je za to rád. Nemluví mi do toho, jestli je to v dlouhých anebo krátkých vlasech," svěřila Bára.

V krátkém účesu ji uvidíme i v novém televizním projektu Lynč, který momentálně natáčí. "Je to hrozně zajímavá práce a závažné téma. Jedna z nejlepších rolí, jaké jsem kdy měla," doplnila Kodetová, která bude v seriálu k vidění jako partnerka Pavla Kříže. ■