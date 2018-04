Poznáte oblíbenou herečku na této fotce? Odmala se věnovala krasobruslení a moderní gymnastice!

Známá herečka v době, kdy krasobruslila. Foto: archiv D.Morávkové

„Na této fotce jsem s partnerem Martinem, se kterým jsme tvořili taneční pár na ledě. Je mi na ní asi 12 let a jsme na zimním stadionu v Praze," svěřila se nám Dana, která byla na ledě celé dospívání. „Krasobruslení jsem se věnovala od 6 do 14 let, poté jsem šla studovat choreografii na střední škole. Pak následovala pražská DAMU,“ práskla Morávková. Dana od roku 1989 do roku 1993 studovala herectví na DAMU, kde získala titul MgA., a hned poté choreografii na HAMU, kterou dostudovala 1998 a kde mimochodem získala druhý titul MgA.

„Čas od času také dělám ještě choreografie. Nyní budu zkoušet roli v muzikálu Trhák v Divadle Broadway, tak uvidíme, co nám tam choreografka Qaša pro naši roli listonošky tanečně vymyslí,“ těší se herečka, která mimo jiné působí již 19 let na prknech pražského Divadla Bez zábradlí a od roku 2009 se objevuje v nováckém seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 jako Mudr. Zdena Suchá. ■