Desítka účastnic České Miss naběhla před finále ke kadeřníkovi. Jedna byla nadšená z růžové hlavy, druhá oplakala zkrácení

Proměny finalistek České Miss. Jak se vám líbí?

Některé z dívek, jako byla například Nikola Bechyňová, skončily jen se zastřiženými konečky, jiné podstoupily výraznou proměnu.

O největší délku vlasů přišla Tereza Havlová. „Chvíli jsem měla slzičky na krajíčku. Délku snad zvládnu, budu si na to muset zvyknout, ale ještě se mi klepou ručičky,” svěřila se se svými rozpačitými pocity dívka číslo 6.

Jednu z největších proměn podstoupila Amálie Sloupenská. Tu jsme s kamerou přepadli v mezifázi, kdy měla na hlavě oranžový chumel. Kadeřnice jí ale následně udělala růžový přeliv. Kupodivu to nebyla největší změna vzhledu, kterou Amálka v životě podstoupila. „Nejradikálnější změna byla, když jsem si vyholila půl hlavy. Když mi to dorostlo po půl roce na jedné straně, tak jsem si to pro změnu vyholila na té druhé,” říká Sloupenská, která se uchází o titul nejkrásnější Češky s číslem 1. ■