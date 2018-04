Tyhle sprosťárny televize neodvysílala: Nedůstojná máma Štiková mluví o úletu svého muže hůř než dlaždič

Monika Štiková Video: archiv FTV Prima

V kontroverzní reality show Štiky si hraje na dámu, ale slovníkem k ní má pořádně daleko. To, co Monika Štiková (45) vypustila ze svých nevymáchaných úst, dost vypovídá o její úrovni.

Plnoštíhlá blondýna se vždy snažila vystupovat jako žena z vyšší společnosti. Ve skutečnosti jí ale čouhá sláma z bot. Stačí, aby promluvila, a její falešná „urozenost“ okamžitě vyznívá jako trapná póza. Paní Monika by si totiž nejlépe rozuměla při hovorech s osazenstvem hospody nejnižší cenové kategorie. Její slovník totiž není vůbec kultivovaný.

Žena, která je jako jediná obyvatelka naší planety přesvědčena o své výjimečnosti, se opět procpala na televizní obrazovku a cítí se jako velká hvězda. Reality show Štiky přirovnává ke Keeping Up with the Kardashians, ale pořad má mnohem blíže k uštěkané Výměně manželek. Monika se ukázala v celé své neomalenosti a z povedené rodinky vyšla nejhůře. Když jsou kolem ní kamery, soudnost je pro ni zcela neznámým pojmem.

Na videu najdete záběry, které se na Primu nakonec nedostaly. A je asi dost zřejmé proč. Když máma Štiková zavzpomíná na úlet svého manžela, chrlí jeden vulgarismus za druhým. Moniko, takhle lidé z lepší společnosti (ani ti, co se za ně vydávají), opravdu nemluví! ■