Poslední video ještě se starými implantáty: Mašlíkovou už s takovými "balóny" neuvidíme

"Za osm měsíců jsme tedy zvládli jen jeden prodloužený víkend, kdy jsme odjeli do zahraničí bez malého. Ale občas se utrhneme aspoň na jeden večer. I když někdy je to nutné spojit s prací jako právě teď," svěřila nám Hanka na plese Prahy 1, který sice moderovala spolu s Leošem Marešem (42), ale manžel ji i tak doprovázel.

"Původně měl hlídat malého, ale nakonec jsme to vyřešili jinak. Dáváme si taková rande, aby to manželství bylo pořád pěkné," dodala a nás napadlo, zda by si po rande neměli třeba ještě zaplatit hotýlek, aby zase doma jen unavení nepadli do postele, jak nám nedávno o jejich soužití prozradila.

Tahle videoreportáž je ostatně poslední, kdy jsme s Hankou mluvili, než si odkočila k plastickému chirurgovi. Takže ji uvidíte ještě se "starými" většími implantáty, které vyměnila za menší v rámci reoperace, kdy byla výměna nutná kvůli prasklinkám, které se nich během let vytvořily. ■