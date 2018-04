Nejdražší trabant všech dob! Leoš Mareš už má nabídku na svého šedivého krasavce za víc jak milión

Leoš Mareš chce prodat trabanta za pořádný balík. Super.cz

Leoš se vsadil, že měsíc před svým koncertem v O2 aréně bude jezdit v trabantu a to také splnil. Už více jak tři týdny neopustil svůj šedý trabant. A nyní se rozhodl ho dát k dispozici někomu dalšímu. A za pořádně tučnou sumičku. Vyvolávací cenu dal 1 milión korun.

"Je to nápad, který přišel, aby to nějak vyvrcholilo. A aby to mělo zvuk, za míň jak milión ho nedám. Včera se přihlásil první dražitel, teď už mám v mailu nabídku na milión sto tisíc. Uvidíme, snad to nejsou plané nabídky. Peníze půjdou na charitativní projekt Pomozte dětem, jdou na akci Kuře. Může to být nejdražší trabant všech dob," řekl Super.cz Mareš.

Moderátora čeká už tuto středu jeho vysněný koncert. "Mám strašnej strach. Myslím, že mi to ještě ani nedochází. Je to velkej sen. Cítím strašnou odpovědnost vůči lidem, kteří si koupili lístek, a aby si to užili," dodal Mareš. ■