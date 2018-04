Trávníčkův syn prozradil, proč se přihlásil do Muže roku, i když nemá svaly. Ukázal i krásnou přítelkyni

Pavel Dytrt Super.cz

"Myslel jsem si, že to bude sranda," řekl nám, takže z naší strany následoval dotaz, jestli mu to přišlo pořád tak legrační, když kolem sebe viděl většinou dost vysvalené hochy. "Pak už mi se mi to tak vtipné nezdálo, ale říkal jsem, že jdu podpořit i hubenější muže. Je to přece Muž roku, ne Svalnatý muž roku," mínil Pavel.

Hubeňourem ale dál být nechce. "Na své postavě teď budu pracovat. Velice tvrdě," slíbil Pavel, jenž se ocitl v užším výběru pánů zejména díky svému charismatu, který ale bude muset podpořit, i co se tělesné schránky týče. "Chci si nechat sestavit správný jídelníček a začnu samozřejmě s fitkem, minimálně třikrát týdně, možná radši celý," smál se. "Je na mně vidět, že jsem ještě v žádném takovém programu nebyl," dodal sebekriticky.

A co na jeho účast v soutěži říkali rodiče, herci Pavel Trávníček a Helena Dytrtová? "Táta mi řekl, ať se držím. To je celé. A máma? Ta mi řekla, že si dělám srandu a jestli to myslím vážně. Tak uvidíme," uzavřel. ■