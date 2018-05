Tato Češka se postará o to, aby to princezně Eugenii ve svatebkách slušelo. Staromládeneckých hříchů se vzdal i princ Harry

Gabriela Peacock pomáhá vylepšit postavu princezně Eugenii. Super.cz

Doma nikdo nebývá prorokem. Platí to také v případě Gabriely Peacock, která v Česku není až tak známá, zato v zahraničí patří mezi renomované výživové porotkyně. Mezi klienty bývalé modelky patří celá řada známých osobností, jako jsou Jeremy Clarkson, modelka Jodie Kid, leader kapely Duran Duran Simon Le Bon či někteří členové britské královské rodiny.

Gábina aktuálně pomáhá vylepšit postavu princezně Eugenii, která se bude v říjnu vdávat. „Eugenie je moje dlouholetá klientka. Ona vypadá perfektně, ale každá žena se snaží vypadat přes svatbou perfektně, a to nejen s ohledem na postavu. My pracujeme na tom,” Peacock, která obvykle o svých klientech nemluví. „Jako dietolog nezmiňuju své klienty a snažím se být diskrétní, jak jen můžu. Důvod, proč si dovolím zmiňovat Eugenii je, že mi to povolila jako klientka.”

Celá řada zahraničních médií informuje o tom, že úspěšná Češka pracuje i na jídelníčku prince Harryho před jeho svatbou s herečkou Meghan Markle. „To já vám nemůžu potvrdit,” diplomaticky podotkla Gábina.

My jsme zjistili, že právě Meghan, která přes týden praktikuje veganskou stravu, pravidelně navštěvuje posilovnu a cvičí hot jógu, stojí za proměnou životního stylu svého budoucího manžela. Britská média píší o tom, že Harry opět pravidelně chodí do posilovny, zřekl se kouření a pití alkoholu.

Všechna tato doporučení jdou ruku v ruce s Gábininou filozofií. Peacock doporučuje svým klientům stavu s nízkým obsahem cukru, vysokým obsahem bílkovin a zcela bez mléčných výrobků. Sama vytvořila řadu doplňků, které jsou k dostání na těch nejprestižnějších místech. Třeba v londýnských obchodních domech Selfridges či Harvey Nichols. ■