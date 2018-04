Je tak krásná! Brunetka z Brna ještě zamíchá pořadím nejpůvabnějších českých hereček

Simona Zmrzlá Super.cz

I její divadelní kolega Jan Kolařík, který ji zná v podstatě od plenek a deset let s ní hraje v Divadle Husa na provázku, byl po zhlédnutí filmu Hastrman, v němž hraje Simona Zmrzlá hlavní ženskou roli, překvapený, jak je herečka krásná. A hned po novinářské projekci romantického snímku o podivné lásce nadpřirozené bytosti k výjimečné vesnické dívce měl potřebu to sdělit novinářům. A my nemůžeme jinak než souhlasit.

"Já ten film taky viděla poprvé a byla jsme strašně zvědavá. Byla jsem překvapená, jak se ty scény tak volně přelívají a ten film volně běží. To se mi líbilo," usmívala se Simona, která nám vysvětlila i to, proč ji vlastně filmaři na její oči nasadili kontaktní čočky. Jedno oko tak má modré a druhé zelené. To bude určitě zajímat i diváky, kteří na snímek podle stejnojmenné předlohy spisovatele Miloše Urbana půjdou.

"Je to důležité kvůli scéně, kdy se hraje lidové představení Pašije. Herec, který je převlečený za Katynku má na očích právě dvě různobarevná sklíčka, aby jasné, že jde o ni," objasnila smysl scény, která má hlavní hrdince ublížit, protože připomíná smrt utonutím jejího milého. "A to, že jsem měla čočky, má vyjadřovat i dvojakost té postavy. Když se člověk narodí s každý okem jiným, je něco zvláštního. A zvláště ve starších dobách jej lidé mohou považovat za divného. Co není průměr, to je špatně. A to s tou Katynkou spojuje. Ona vybočovala," míní Simona. "Ale lidé, kteří jsou jiní, chytřejší, krásnější než ostatní, to měli a mají těžké v každé době," uzavřela půvabná herečka. ■