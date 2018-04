V padesáti se vrátila na molo: Jak se vám Kateřina Kornová jako modelka v letech líbí?

Katka Kornová se vrátila na módní molo. Herminapress

Katka nám už před časem svěřila, že si nepotrpí na žádné upnuté modely a vystavování křivek. "Už mám nějaký ten věk a nemyslím, že by to bylo vhodné. Baví mě různé over size kousky," mínila Kornová. Návrhář Míra Bárta, jehož outfit na slavnostním večeru v Českém muzeu hudby oblékla, jí vyšel maximálně vstříc.

V bílé košili a rozvolněných kalhotách si prý Kornová připadala skvěle a snímek z přehlídky hned vystavila i na svoji sociální síť. A nadšený byl i návrhář. "Děkuji nejkrásnější ženě, kterou znám. Inspirace sama," uveřejnil Bárta. ■