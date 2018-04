Další utajená svatba celebrit? Takto to slušelo Bagárové ve svatebních šatech

Něco nám snad ušlo? Super.cz

Jsou přátelé už dobrých devět let. Monika Bagárová (23) a Jan Bendig (24) spolu ale doposud nenazpívali autorský duet, tedy až doteď. My jsme byli u toho, když zrovna natáčeli v zrcadlové síni pražského Klementina klip ke své nové písni Amen, která je v romštině.

„Hodně se stýkáme, společně cestujeme a trávíme spolu čas. Po SuperStar je to ale první společný duet,” nechal se slyšet Bendig.

Pro Bagárovou to nebylo poprvé, co se objevila ve svatebních šatech, v minulosti se oblékla do bílého už třeba v rámci módní přehlídky. Ač svatbu s o tři roky mladším přítelem Dávidem Hodekem ještě neplánují, považuje za výhodu, že si něco mohla zkusit nanečisto. „Je to super zkušenost, a hlavně je to sranda,” říká Bagárová.

Režie se ujal Honzův přítel Lukáš Rejmon, který má už na svědomí klip k písni s Markétou Konvičkovou (23). ■