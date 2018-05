Strach z mikrospánku: Unavená Vraspírová hazarduje za volantem

Petra již druhým rokem pomáhá nadačnímu fondu Veroniky Kašákové. Michaela Feuereislová

Aktuálně zkouší pohledná blondýnka v plzeňském divadle představení Donaha!. „Je to hlavní ženská role, což se neodmítá, zkouší se ráno a večer na plné obrátky. Mám rozjetých několik dalších projektů i v Praze. Budu hrát v muzikálu Vlasy,” říká Vraspírová, která tím pádem pendluje mezi Prahou a Plzní. „Dojíždění je náročné. Musím si dávat pozor za volantem, protože mívám přes den, a hlavně pozdě večer únavové krize. Hrozně se bojím mikrospánku, několikrát jsem byla tak unavená, že jsem musela zastavit a srovnat se,” říká Petra.

Herečka, která se v minulosti objevovala zejména v kriminálkách Polda, Policie Modrava, či Cirkus Bukowski, nyní natáčí rodinný seriál. „Natáčím nový seriál. Je z takového rodinného prostředí, což mě baví,” uvedla.

Leden a únor pro Petru byl ve znamení odpočinku. „Byli jsme s Romanem dvakrát v Emirátech, z toho jednou jsme s sebou měli i jeho děti, když měla Editka prázdniny,” říká Vraspírová, kterou jsme potkali na přednášce Veroniky Kašákové. Ta v rámci svého nadačního fondu nesoucí její jméno uspořádala přednášku pro vychovatelky a děti z dětských domovů na téma odemknutí svého lidského potenciálu. Petra přinesla pro děti také tašku s oblečením. „Lepší než je prodat je darovat je někomu potřebnému. Udělají radost dětem a to nás těší,“ říká krásná blondýnka.

Pomoc dětským domovům jí je blízká, ráda se zapojuje do různých charitativních projektů, pokud jí to čas a práce dovolí. Petra zavzpomínala i na svou první návštěvu dětského domova. „To jsem byla ještě malá holka, jela jsem tam s tátou. Pamatuju si, že to byla velká budova, stejně tak třeba jako moje škola. Bylo tam spoustu dětí a prohlížely si mě. Co mám na sobě, jak vypadám, jak mluvím,“ směje se Petra Vraspírová. ■