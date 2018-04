Tohoto rapera si nespletete: Eminemovi je 45 let, ale vypadá pořád jako kluk

Eminem Profimedia.cz

Do programu rodák z Detroitu, který na přelomu tisíciletí způsobil doslova poprask na hudební scéně a který byl svého času nejpopulárnějším interpretem na Facebooku, zařadil kusy jako Til' I Collapse, Square Dance, White America nebo Sing for the Moment.

Později se k němu přidali mimo jiné Skylar Grey, s níž si raper dal písně Stan, Walk on Water nebo Love The Way You Lie, v nichž zastoupila jiné interpretky, a také 50 Cent, který se k Eminemovi připojil s písní Patiently Waiting. S odkazem na název songu fanoušci na sociálních sítích sdíleli chvíle před vystoupením s komentáři, že trpělivě čekají.

Eminem, vlastním jménem Marshall Bruce Mathers III, který kvůli alkoholu i závislosti na lécích na předpis nadlouho zmizel ze světel reflektorů, je zpět a z India, kde jej čeká koncert i příští víkend, bude pokračovat dál do Bostonu, New Yorku, dál na festival v americkém Doveru a následně i do Evropy - do Norska, Švédska, Švýcarska, Itálie, Nizozemska a Velké Británie. ■