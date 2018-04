Rok před šedesátkou vypadá báječně! Bývalá dvorní vizážistka Céline Dion je Češka a prozradí, jak zastavit čas

Alena Klenot Super.cz

"Antiaging podporuje i všemožné úpravy. Nemám žádné chirurgické zákroky, ale botox a další do toho patří. Ale musí to vypadat naturálně a doufám, že to tak vypadá," řekla Super.cz na křtu své knihy.

"Knížka je o tom, jak pomalu stárnout. Sledovala jsem stárnutí i mládnutí žen po celý život a tento koníček přešel v práci a teď se zabývám antiagingem, kde se mísí moderní medicína s alternativní," říká.

A jak si udržují mladistvý vzhled světové hvězdy? "Je to tvrdá práce. Jde také o vědeckou práci. Velkým tajemstvím jsou bioidentické hormony," dodala. ■