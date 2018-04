Už se těší do nemocnice na operaci: Milan Peroutka jde v pondělí pod kudlu, pak si 14 dní poleží

Milan Peroutka Super.cz

Ještě před operací kolenních vazů se Milan Peroutka (28) zastavil na promo akci muzikálu Vlasy, který by měl už v létě zkoušet. Tedy jestli to stav jeho nohy dovolí. Bude muset intenzivně rehabilitovat, aby zvládl náročné taneční choreografie.

"Už se těším, až to budu mít za sebou," řekl nám Milan, jehož čeká plastika vazů v pondělí. "Už před operací jsem se snažil to rozcházet a nenosil jsem ortézu ani berle. Je prý dobré to předtím trošku naposilovat. Ale faktem je, že se docela těším, že budu v nemocnici čtrnáct dní ležet. Měl jsem toho teď hodně, koncertovali jsme s kapelou, pořád jsme někam jezdili," svěřil.

"Ale už mám domluvené štáby, že mě v nemocnici navštíví, a možná budu dělat i nějaký soukromý koncert pro nemocnici. Tak taky přijďte, ale přineste něco sladkého," smál se Milan. ■