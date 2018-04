První slova Bohdalové po pádu ze schodů: Ještě to bolí, ale mohla jsem dopadnou hůř

Jiřina Bohdalová se po pádu odvážila znovu na jeviště. Herminapress

„Zkusila jsem, jestli to po tom pádu půjde. Uvědomila jsem si, že když jsme dělali Televarieté, viděla jsem tam, že když artisti slítli, tak hned museli zpátky nahoru. Řekla jsem si, že je to vlastně totéž. Že i já musím zpět na jeviště,” svěřila se deníku Blesk herečka.

Bohdalová děkuje bohu, že po pádu to odnesla jen s modřinami. Nyní si od bolestí ulevuje speciálními náplastmi. „Ještě mě to bolí. Třetí den byl špatný, jak se to rozleželo. Ale už je to lepší. Opravdu se to nádherně hojí. Naštěstí jsem se z toho všeho vzpamatovala, mohlo to být horší. Mohl to být krček nebo něco horšího. Pánbůh mě má pravděpodobně rád,” říká Jiřina Bohdalová, která bude následující dny relaxovat a nabírat síly. ■