I po rozchodu s manželem je vnadná Berenika Kohoutová pořád ještě vdaná: Rozvede se, až ji někdo požádá o ruku

Berenika Kohoutová Super.cz

Berenika přiznala, že její jarní rituál nemá s očistou nic společného. "Chodím pořád na Jiřák na trhy a utratím tam strašně moc peněz. Všechno nutně potřebuju, pak si dám párkrát kafe s kamarády, nakonec prosecco a pak už je čas na večeři .A protože je hezky, tak se pak sedí dál. Takže já jsem vždycky po jaru chudá a tlustá," smála se.

"Ale už mám doma dokonce koupenou tu nejznámější čistící kúru, jen nejsem schopná se k ní dokopat. Tak snad už to vyzkouším. A pokud jde o kosmetické rituály, o pleť se starám celý rok stejně. To znamená pravidelné odličování, když nemusím, tak se nelíčím vůbec, a chození na kosmetiku. Ale mám ráda, když s teplem můžu chodit s mokrou hlavou, takže aspoň nezatěžuju vlasy fénem," svěřila.

Pak už jsme se dostali k tématu, které nás zajímalo nejvíc. Jak to má Berenika s rozvodem? "Rozvedená nejsem a nevím, kdy budu. Zatím to neřeším. Dokud si mě nebude chtít vzít někdo další, tak to ani řešit nebudu," krčila rameny. A nová láska tedy už na obzoru je? "Nevím. Nebudu nic potvrzovat ani vyvracet. Prostě žiju a jsem šťastná. To mi stačí," uzavřela. ■