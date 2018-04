Rosnička na mateřské Kateřina Němcová šokuje: S počasím končím, chci zkusit něco jiného

Moderátorka se do počasí TV Nova už nevrátí. Foto: instagram K.Němcové

„Rozhodně jsme se s TV Nova nerozešli a jsem otevřená i jiným nabídkám z jiných televizí, nejsem k nim nijak vázána. Chtěla bych moderovat něco, kde rozšířím svoji slovní zásobu. Nejvíc by mě bavila volná moderace," prozradila Němcová, která se na obrazovce coby rosnička objevovala čtyři roky.

„Byla to krásná práce, ale nikam mě to už neposouvalo. Spoustu lidí si klepalo na čelo, že se takového místa chci vzdát, ale potřebuji něco nového. Teď to nehrotím, jsem na mateřské, ale kdyby přišla nějaká nabídka nemám s tím problém a určitě bych do toho hned šla," dodala moderátorka. ■