Režisér Zdeněk Zelenka promluvil o zdravotním stavu Jiřiny Bohdalové: Hrála v bolestech

Bohdalová nastoupila po pádu ze schodů opět do divadla. Herminapress

„Mluvil jsem s ní včera, po představení v Divadle Na Jezerce. Šli jsme ji tam s Lubomírem Fockem podpořit. Hrála přeci jenom v bolestech," svěřil Super.cz režisér, který je herečce po zranění na blízku. Dokonce ji i doprovázel do nemocnice na vyšetření.

„To víte, když se někdo v osmdesáti letech svalí z prvního patra do přízemí není to jen tak. Je potlučená kde se dá, samá modřina, naštěstí se jí nic nestalo s hlavou, ale stále ji to bolí. Publikum to vědělo a představení dopadlo na jedničku, odměnili ji potleskem ve stoje,“ svěřil Zelenka, který doufá, že se dá herečka brzy do kupy.

Za měsíc totiž plánuje začít natáčet svou novou pohádku, ve které pro ni má roli. „Máme startovat v květnu, bude to nová vánoční pohádka a jmenuje se Kouzelník Žito. Paní Bohdalová tam bude hrát kořenářku a bude mít takovou střední roli. Myslím, že tak za týden až deset dní, by se jí mohlo už udělat lépe a snad i ty modřiny zmizí," dodal režisér. Bohdalová má další představení Generálky naplánové na příští týden a podle informací Super.cz zatím divadlo žádné změny v programu neplánuje. ■