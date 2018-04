Jak šel čas s českou zpěvačkou s nejbujnějším dekoltem? Sexy Marta Jandová slaví 44. narozeniny

Takhle šel čas s Martou Jandovou... Foto: Archiv Marty Jandové, Lenka Hatašová, Michaela Feuereislová

Nechce se tomu věřit, ale zpěvačka a dcera rockera Petra Jandy (75) dnes slaví své 44. narozeniny. Přestože od dob, kdy se začala protloukat v hudebním světě uplynulo spoustu let, vypadá Marta Jandová stále skvěle. Nás zajímalo, jak známá rockerka, která to na pódiu umí vždy pořádně rozjet, narozeninový den oslaví.

„Narozeniny jsou vždycky fajn, slavíme to většinou s manželem. Včera jsme byli na večeři, jen spolu dva a bylo to moc fajn. Dnes popadneme holčičku, až přijde ze školky a pojedeme na chatu, kde bude moje sestra a táta a uděláme si tam o víkendu takovou pohodovou oslavu,“ svěřila Jandová, která v devátenácti letech odjela do Německa na zkušenou. Vystřídala několik zaměstnání, pracovala např. v čajovně, chodila mýt nádobí, roznášela letáky, pracovala jako sekretářka nebo dělala ochranku na koncertech. Následně vzala volné místo v kapele Die Happy a začala se živit hudbou. V Německu prožila 16 let a do Česka se vrátila až v roce 2009. Vedle hraní se svou kapelou začala vystupovat v muzikálech či televizních seriálech. V roce 2013 se jí narodila dcera Maruška (4,5), kterou má s gynekologem Miroslavem Vernerem (39). V posledních letech spíše než koncertním šňůrám dává přednost rodině.

Svůj věk ale Jandová rozhodně neřeší. „Přiznám se, že když se ráno podívám do zrcadla, tak tam nevidím, to co dřív. Nepodstupuji žádné estetické zákroky, ale je to normální, stárneme všichni. Kdyby mi někdo řekl, že mi muže být znovu 30, že bych mohla mít víc energie a třeba víc dětí, tak bych to brala, ale nestěžuji si, mám skvělého manžela a jsem spokojená," svěřila Super.cz Marta a dodala. „Možná si půjdu vsadit, když je dnes ten pátek třináctého.“ ■