Záhada odhalena. Už je jasné, proč se rozhodla Diana Kobzanová přivést své druhé dítě na svět v Americe

Dianino druhé dítě bude mít stejně jako ona americký pas. Michaela Feuereislová

Jako první jsme vás na Super.cz informovali o druhém těhotenství Diany Kobzanové (36). Bývalá královna krásy přeletěla z Kanady, kde s rodinou žije, na slunnou Floridu, kde její druhé dítě přijde na svět. „Budu rodit na Floridě, je to dárek k narozeninám od mého muže,” uvedla Diana během livestreamu na Instagramu.

Diana má díky svému otci americký pas, a tak si usnadní administrativní záležitosti po porodu. „V Kanadě se čeká hrozně dlouho na rodný list a pas poté, co se dítě narodí. Museli bychom se zdržet v Kanadě delší dobu a nemohli utéct ze závějí sněhu,” nechala se slyšet Diana a jedním dechem dodala: „V Kanadě jsem byla celou sezónu, je tam zima a hrozně sněhu, tak jsme si přeletěli sem.”

Podle odhadu lékařů by měla Kobzanová rodit už za dva týdny, ale může to být i dříve. „Doktor, kterého jsme navštívili tady v Americe, mi říkal, že můžu rodit skoro kdykoli, tak jsem mu moc poděkovala,” směje se Diana.

Blonďatá kráska měla štěstí, že mohla ve svém stavu ještě cestovat. Podle všeho totiž Diana letěla v 36. týdnu těhotenství, což je období, kdy většina aerolinií maminky v očekávání přepravovat odmítá. „Naštěstí když si vezmu teplákovou mikinu, tak nikdo nic nepozná. Letěla jsem sama s Ellou a byl to krátký let, tak to prošlo,” mávla rukou Diana, která těžila z toho, že jako těhotná rozhodně nevypadá.

I dva týdny před porodem modelka cvičí a běhá na páse. „Vypadám takhle, protože jsem sportovala a sportuju. Nechci ale razit hesla, jak všichni musí cvičit, protože každý to má jinak,” říká Diana Kobzanová. ■