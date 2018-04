Další radikální proměna image české Lady Gaga: Jako blondýnu ji nepoznávají ani někteří příbuzní

Odstín vlasů jí zatím ladí s hřívou svého miláčka. Herminapress

„Hned, jak to bylo hotové, tak jsem si na to zvykla. Bylo to pro mě překvapivě hrozně přirozené,” říká Tina na otevření nového butiku luxusní značky. „Sedm let jsem toužila po tom, abych měla v této délce bílé vlasy. To jen tak někdo nemá,” vysvětlila svou motivaci influencerka, která je smířená s tím, že proměnou částečně přijde o kvalitu vlasů.

Proměna z brunety na blondýnu trvala devět hodin. „Ještě nejsem na finálním odstínu, ještě se budeme dostávat do studeného odstínu bílé, co to půjde,” říká Ina, která bude už příští týden platinovou blondýnou. ■