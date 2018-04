Takhle krásnou jste ji ještě neviděli: Anička Slováčková natáčela svůj první klip, vystřídala tři podoby

Anna Slováčková natáčela videoklip. Super.cz

Známe ji z divadelních muzikálů i z televizní obrazovky, kde byla jednou z účastnic show Tvoje tvář má známý hlas. Málokdo ale ví, že Anna Slováčková (22) má i svoji kapelu. A s ní natáčela úplně první videoklip. Pozvala nás, ať se podíváme, jak to ve staré tovární hale Pragovka probíhá. Šikovná vizážistka dělala divy, tak krásnou jsme Aničku ještě neviděli. Vystřídala dokonce tři podoby.

"S kapelou The Primes už hrajeme třetím rokem, ale klip k písni Pod lampou je náš úplně první, tak jsem pořádně nervózní," svěřila. Prostředí staré továrny vypadá sice vizuálně dobře, ale měli jsme strach, aby si někdo o spoustu střepů na podlaze nepořezal nohy. "Zatím jsem jenom zapadla podpatky, ale střepy na druhou stranu znamenají štěstí. Teda nevím, jestli to platí, i když si je vrazíte do nohy," smála se Anička.

Písnička Pod lampou, na kterou klip vznikal, je o lásce a jejích podobách. "Právě proto mám dvě hlavní tváře, jednu hodnou a druhou zlou. A pak jsem tedy ještě sama za sebe s kapelou. Text jsme napsaly s Karolínou Fišerovou, která tady taky zpívá, když jsme se ještě s basákem Matějem Růžičkou opili u nás na chalupě. Zbyněk Raušer s Markétou Poulíčkovou k tomu udělali skvělou aranž," doplnila Anička. ■