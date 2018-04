Muži Vandy Hybnerové podléhají žárlivosti: Pro herečku je nejlepší chlap její kůň

Miluje herectví i zvířata. Foto: archiv BVV (4x)

Kolem herečky Vandy Hybnerové (49) se motají pěkní chlapi, ale sama přiznává, že to díky své koňařské vášni nemá s nimi jednoduché. Ráda by přišla na kloub otázce, proč muži na koně žárlí i co je pravdy na tom, že nesnášejí dřinu kolem nich.

„Myslím si , že chlapi daleko lépe snášejí, když žena utrácí peníze za kosmetické salony a podobné věci. Možná je to i nějaká žárlivost, protože kůň je prostě krásnej chlap,“ říká herečka, která svůj čas už řadu let dělí mezi dva domovy. Ten divadelní je v Praze a ten farmářský na Vysočině.

Její láska ke koním ji stála mnoho hodin tvrdé práce, někdy i partnerský vztah. „Existuje prý píseň, že každý chlap se zamiluje do holky od koní, ale jenom na chvilku,“směje se Vanda. „Ráda bych znala odpověď na otázku, proč to tak mužům vadí, když žena miluje koně. Buď to musí být společná vášeň, což se někdy samozřejmě podaří, ale ve chvíli kdy v páru je žena postižená koňmi, chlapi pro to mají částečné pochopení jen dočasně. Tu každodenní dřinu, která s tím souvisí, snášejí špatně.“ Kvůli tomu se herečka naučila vše potřebné, na co její fyzické síly stačily. „Ženy v mém okolí říkají, že ženy, které se toho moc naučí, vlastně kastrují svoje muže, když dělají jejich práci. Ale někdy bohužel není zbytí, a já jsem se postupně naučila kolem hospodářství úplně všechno.“

O stádo oveček, koní a poníků se stará se svými dcerami, pomáhají přátelé. A s pořádně těžkým několika set kilovým balíkem sena už jde hýbat jen pomocí techniky. Proto navštívila Vanda brněnský zemědělský veletrh, aby se poohlédla po menším traktoru a sekačce.

Ve svém druhém domově se Vanda také učí nové věci. Díky svému poslednímu partnerovi se vyhoupla do sedla skútru a brázdí s ním pražské ulice. „Předloni jsem se naučila na motorce, ale na veliké jezdit nechci, protože bych se zabila – ráda jezdím rychle i v autě. Takže mám skútr 125 a jsem černý jezdec pražských ulic a miluji tenhle adrenalin,“ směje se herečka ■