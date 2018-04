Blonďatá doktorka Blechová z Ordinace v poněkud jiné roli: Takhle jí to seklo jako modelce!

Klára Cibulková Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Blonďatá herečka teď aspoň na chvilku změnila profesi a vyzkoušela si, jaké by to bylo, kdyby se z ní stala modelka. Na přehlídce Jaroslavy Procházkové se ukázala hned v několika parádních modelech a moc jí to slušelo.

Díky štíhlé postavě byste si ji s modelkou klidně mohli splést. Dvojnásobná maminka přehlídkové molo dokonale ozdobila. Klára je manželkou herce Tomáše Pavelky, s nímž má syna Matyáše a dceru Magdalenu.

Kromě Ordinace ji diváci měli možnost vidět například v seriálech Rapl, Kriminálka Anděl či Dokonalý svět. Ač by k tomu příjmení mohlo svádět, se známou herečkou Vilmou Cibulkovou není Klára v žádném příbuzenském vztahu. ■