Jana Bernášková mohla být díky kráse i výšce modelkou: Co jí ale k dokonalosti chybí?

Jana Bernášková Super.cz

Postava herečky Jany Bernáškové v novém seriálu Kadeřnictví, který se bude od května uvádět na internetové televizi Stream.cz, je charakterizovaná jako žena, která mohla být modelkou, ale skončila jako kadeřnice. Ostatně i sama Jana by klidně do modelingu fušovat mohla. I po dvou dětech vypadá výborně.

"Je to stará modelka, spíš holka, která si myslí, že mohla být modelkou. Možná kdysi fotila nějaké svetry pro Burdu. Je to holka, která dostala do vínku nějaké možnosti, třeba krásnou tvář nebo výšku, ale nikdy toho nevyužila, a hlavně má spoustu nedostatků, třeba větší zadek, což už nejsou na modelku ty pravé míry," upřesnila Jana.

Sama herečka je na tom prý podobně. Krása a výška by tu byly. "Modelkovské míry ale nemám, takže jsem modeling ani nikdy nedělala. Vždycky jsem jenom fotila k rozhovorům nebo nějaké práci. Modeling mě nikdy nezajímal, nerozumím mu a přijde mi to hrozně namáhavé, je to velká dřina. Navíc já potřebuju u práce hlavně mluvit," svěřila, proč upřednostňuje herectví.

Dokonce doma prý nemají ani moc rodinných fotek. "Vyfotím si syna, dcera už jde pomalu do puberty, takže se se mnou fotit nechce, protože jí to připadá trapné. Občas odchytím manžela. Ale hromadných fotek, když je někdo chce k rozhovoru, máme opravdu málo," svěřila.

Pokud jde o herectví, je to ovšem mnohem pestřejší. Kromě zmíněného seriálu ji můžeme vidět hlavně v divadle. "V divadle Palace máme po premiéře hry Dokud nás milenky nerozdělí s Veronikou Freimanovou a Vladimírem Kratinou. A pak chystáme ještě jeden seriál pro Primu," vypočítala. ■