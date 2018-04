Herečka Jitka Ježková má jasno: Dcera ji v představení plném vulgárních výrazů neuvidí

Jitka Ježková s dcerou Eliškou Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ve výchově své osmileté dcery Elišky je herečka Jitka Ježková (39) opravdu důsledná. Do společnosti ji příliš nebere, poprvé svou holčičku bleskům fotoaparátů představila až v jejích čtyřech letech a do divadelního prostředí ji také za každou cenu vodit nechce. Zvlášť když zrovna hraje v kousku jako je světoznámá činohra Na dotek, která není pro děti příliš vhodná.

„Dcera se na mě rozhodně podívat nepřijde, není to pro děti vhodné. Je to o vztazích mezi lidmi se vším, co k tomu patří, a dost se tam také mluví sprostě, to pro ni ještě není. Na premiéře jsem ale sama nebyla,“ svěřila Super.cz herečka s tím, že ji v hledišti Divadla Broadway podpořil partner s celou rodinou. Podle divadelní předlohy Na dotek byl natočen film, kde si roli fotografky zahrála skvělá Julia Roberts, tu si ale před svou premiérou Jitka raději doma ani nepustila. „S režisérem jsme se dohodli, že to během zkoušení neuvidím, že to bude lepší až třeba po premiéře,“ svěřila herečka.

S fotoaparátem v ruce jí to ale v běžném životě příliš nejde a naučit se to byl celkem oříšek. „Nejsem technický typ. Musela jsem se během zkoušení domluvit s kamarádkou fotografkou, aby mi dala pár lekcí a naučila mě s tím pracovat. Chtěla jsem, abych byla v roli fotografky uvěřitelná. Snad se mi to povede,“ dodala se smíchem Jitka. ■