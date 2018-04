Nejobsazovanější herec malých rolí překonal vážné onemocnění: Zánět páteře ho připoutal na 3 měsíce na lůžko

Jan Kuželka bojoval o život. Profimedia.cz

„Já jsem si vždycky myslel, že jsem nejzdravější na celém světě a najednou se po návratu z Číny zjistilo, že to až tak nebude a za všechno můžou klimatizace. Na 4 dny jsem letěl do Číny, šestnáct hodin letu, a když jsem se vrátil, tak všichni tvrdili, že jsem úplně jiný,“ svěřil své pocity pro pořad 13. komnata Kuželka, který je známý mimo jiné jako kuchtík Salieri z filmu Miloše Formana (86) Amadeus. Herec byl po návratu neustále unavený, pobledlý, jenom spal, nechtěl jíst. „Zhubnul asi 14 kilo, ale rapidně, už se jen třásl,“ popsala herce jeho manželka s tím, že na Silvestra ho odvezli do nemocnice a lékaři si s ním nevěděli rady.

Herec byl dva měsíce hospitalizovaný na infekčním oddělení, kde bylo po řadě vyšetřeních nakonec zjištěno, že jde o zánět mezi třetím obratlem krční páteře s netypickými příznaky. Jeho léčbu lékaři podchytili doslova za pět minut dvanáct a zachránili herci život. Zánět, u kterého je úmrtnost 20-35 % a postihuje nejčastěji lidi nad 60 let, mohl souviset s prochladnutím z klimatizace v letadle.

„S tímhle za mnou přišli. Pořád mi míchali kapačky, měl jsem denně 4-5 kapaček, byl jsem rozpíchaný, už to neměli kam dávat,“ svěřil Kuželka. Tým lékařů Nemocnice Na Bulovce nakonec přišel na lék, který mu pomohl. Boj se zánětem trval dlouhé tři měsíce, Jan ho vyhrál bez následků a říká, že to je i díky jeho optimismu. Mohl se tak vrátit do svého domovského Divadla Broadway, kde stále baví diváky například v roli boha Jupitera v představení Kleopatra, a další cestování po světě nezavrhuje.

„Teď mám zase nabídku jet s divadlem do Brazílie a do Mexika. Bojím se, ale pojedu, protože Kuželky se nic nedotkne,“ věří herec. Premiérový díl 13. komnaty s Janem Kuželkou odvysílá Česká televize tento pátek. ■