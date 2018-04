Nová hvězda filmů pro dospělé? Silikonka podala žádost o rozvod s o 34 let starším hercem a ukázala se nahá ve sprše

Courtney Stodden Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Známá prsatice Courtney Stodden (23) zahájila po krachu manželství s Dougem Hutchisonem (57) novou životní éru. Vypadá to, že s žádostí o rozvod se před ní otevřely nové obzory.

Když se silikonová celebrita vdávala za herce z dramatu Zelená míle, bylo jí pouhých 16 let. Jejich svazek se navzdory značnému věkovému rozdílu ukázal jako stabilní a vydržel sedm let. Courtney chce nyní dohnat vše, co jako počestná vdaná ženuška zameškala.

Zoufalka z reality show Celebrity Big Brother se dost předváděla ještě jako Hutchisonova manželka. Teď ale ještě přitvrdila a snese s rovnání s hvězdami mládeži nepřístupných filmů.

Na sociální síti, která umožňuje sdílení erotického obsahu, se Courtney ukázala úplně nahá. Natočila se ve sprše, kde v rámci důsledné hygieny odložila úplně všechno oblečení. Doug už si s Courtney užil dostatek ostudy. Teď se jí může ujmout nějaký další nešťastník. ■